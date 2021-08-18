بالصور.. «شؤون الحرمين» تستقبل المعتمرين القادمين من الخارج

الرياض - محمد عبدالله - استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المعتمرين القادمين من الخارج بكل حفاوة وترحيب مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية.

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون الخدمات الاجتماعية والعمل التطوعي المهندس أمجد الحازمي أن الرئاسة ضمن حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا"؛ قامت بتوزيع (مظلات، وسجاد الصلاة، ومراوح كهربائية)، وغيرها، لافتاً إلى أن الحملة تسعى لتعزيز الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار.

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