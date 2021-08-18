إزالة 47 لوحة تجارية مخالفة في حي المعابدة بمكة

الرياض - محمد عبدالله - أزالت أمانة العاصمة المقدسة عدداً من اللوحات الإعلانية المخالفة في الطرق الرئيسية ضِمن نطاق بلدية المعابدة الفرعية، وذلك في إطار جهودها لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.

وأوضحت الأمانة أنه تم تنفيذ حملة رقابية موسَّعة لإزالة اللوحات الإعلانية والتجارية المخالفة للأنظمة والاشتراطات البلدية، التي توضع بغرض الدعاية والإعلان على الشوارع والأرصفة وعلى واجهات العمائر السكنية، بمشاركة بلدية المعابدة، والإدارة العامة للنظافة، وإدارة الأنسنة والتجميل.

وأشارت الأمانة إلى أنه تم إزالة 47 لوحة تجارية مخالفة في الطرق الرئيسية، منوهةً بمتابعة الفرق الميدانية وعملها الحثيث للمحافظة على المكتسبات عن طريق رصد المخالفات بصورة مستمرة وإزالتها أولاً بأول، مؤكدة أن حملات إزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري مستمرة، وتشمل إزالة الملصقات واللوحات المخالفة، وأعمال النظافة، ورفع الأنقاض والمخلفات، وكذلك المركبات التالفة، بعد انتهاء المهلة الممنوحة لأصحابها.

كما داهمت الفِرق الرقابيّة ببلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة الباعة الجائلين في الأسواق العشوائية ضِمن نطاقها الإشرافي بمساندة إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة ومشاركة الإدارة العامة للنظافة. وجرى خِلال الحملة مُصادرة 3 أطنان من الفواكه والخضراوات المتنوعة بسوق النكَّاسة العشوائي، ومصادرة 200 كجم من الخضروات في سوق الخالدية العشوائي وتسليمها لجمعية البِر لحفظ النعمة، واتلاف باقي المُصادرات والمخلّفات بالطُرق الصحية المُتّبعة، مؤكدة أنه تم تكثيف الحملات الرقابيّة على مواقع الأسواق العشوائية، مناشدةً الجميع بالتعاون لمكافحة الظواهر السلبية والإبلاغ عن أية ممارسات قد تؤثر على عملية الإصحاح البيئي بالعاصمة المقدسة.

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