وزارة الصحة توضح أعراض نقص فيتامين د في جسم الإنسان

الرياض - محمد عبدالله - استعرضت وزارة الصحة أبرز أعراض نقص فيتامين د في جسم الإنسان، معددة المظاهر التي تدل على هذه الأعراض.

وأوضحت الصحة، عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك 5 أعراض ومظاهر رئيسية وأساسية توضح أن الجسم يعاني من نقصان فيتامين د ومن هذه المظاهر:

- الشعور بالإرهاق والتعب العام بشكل دائم ومستمر.

- تأخر في النمو

- آلام في العظام

- تشوهات العظام مثل الإصابة بمرض الكساح

- العدى عند الأطفال

وأوضحت الصحة أن فيتامين د يعد من أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم والذي يتوفر بشكل أساسي من خلال التعرض للشمس من 10 إلى 15 دقيقة من مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا.

وأضافت الوزارة أنه يمكن التعويض عن عدم التعرض للشمس بالحصول على هذا الفيتامين من مصادر أخرى كزيت كبد الحوت وتناول التونة المعلبة ولحم الكبد وصفار البيض.

كما حذرت وزارة الصحة من أضرار الزيادة في تناول المصادر التي تمد الجسم بفيتامين د، موضحة أن ذلك يمكن أن ييبب فرط كالسيوم الدم، مما يضعف العظام ويضر بالكلى والقلب.

وأوضحت الصحة أن أهمية فيتامين د تكمن في المحافظة على توازن الكالسيوم والفوسفور في الجسم، مشيرة كذلك إلى أنه هام في عملية النمو والتطور الطبيعي للعظام والأسنان.

مخاطر التعرض لأشعة الشمس للحصول على فيتامين د

كما حذرت وزارة الصحة من مخاطر التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة بشكل مباشر دون أخذ الاحتياطات الصحية الروتينية اللازمة.

وأوضحت الصحة أنه مع مراعاة أهمية التعرض لأشعة الشمس لاكتساب فيتامين د من أشعتها، إلا أنه يجب عند التعرض لأشعة الشمس أن يكون لأوقات قصيرة وعلى فترات متقطعة.

وبينّت الصحة أنه من مخاطر التعرض لأشعة الشمس دون اتباع طرق الوقاية الضرورية واللازمة ما يلي:

- خطورة الإصابة بسرطان الجلد

- الإصابة بمشاكل في العين كالمياه البيضاء

- التعرض للحروق

- ظهور تجاعيد وتصبغات جلدية

- الإصابة بضربة شمس

- التعرض لجفاف البشرة

ودعت وزارة الصحة عند التعرض لأشعة الشمس اتباع طرق الوقاية والحماية الشخصية من استخدام واقي الشمس مع عدم التعرض لأشعتها في الفترة ما بين الساعة 11 صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

وأضافت الصحة أنه يجب كذلك استخدام أغطية الرأس من القبعات والمظلات وارتداء النظارات الشمسية مع ارتداء ملابس تغطي الجسم كافة والإكثار من السوائل والمشروبات.

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