سفارة المملكة بفرنسا توجه تحذيرًا للمواطنين بسبب حرائق الغابات

الرياض - محمد عبدالله - وجهت سفارة المملكة العربية السعودية بفرنسا تحذيرًا للمواطنين المتواجدين بمنطقة جنوب فرنسا، وذلك بسبب حرائق الغابات التي تشهدها تلك المنطقة.

وقال الحساب الرسمي للسفارة عبر موقع «تويتر»: «تأمل السفارة من المواطنين الكرام المتواجدين بمنطقة جنوب فرنسا أخذ الحيطة والحذر حيال الحرائق التي تشهدها غابات منطقة le Var، واتباع التعليمات التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن».

وأضاف: «ولأي طارئ أو استفسار الاتصال بالسفارة».

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