قطار الحرمين يكشف عن وزن الأمتعة المسموح بها لكل مسافر

الرياض - محمد عبدالله - كشفت إدارة قطار الحرمين عن وزن الأمتعة المسموح بها لكل مسافر، مشيرة إلى أن يسمح لكل راكب حقيبة واحدة، وحقيبة يد أخرى صغيرة.

وقال الحساب الرسمي لقطار الحرمين على موقع «تويتر»: «للمسافرين عبر قطار الحرمين السريع، يجب أن لا يتجاوز وزن الأمتعة لكل مسافر الوزن المسموح به، بحيث يسمح لكل راكب حقيبة واحدة، وحقيبة يد أخرى صغيرة يمكن حملها داخل القطار».

وأضاف: «يسمح لكل مسافر في درجتي الأعمال والاقتصادية شحن حقيبة واحدة 25 كجم بمقاس، 35سم×55سم×65، بالإضافة إلى حقيبة يد صغيرة».

وكان قطار الحرمين قد أعلن إجراءات السفر وموعد إغلاق البوابات قبل مغادرة القطار للمحطة؛ حيث أوضح أن إجراءات السفر تبدأ قبل موعد الرحلة بـ60 دقيقة، مشيرًا إلى أنه يتم غلق البوابات قبل موعد المغادرة بـ10 دقائق.

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