أبرز شروط ساند لاستحقاق تأمين ضد التعطل عن العمل

الرياض - محمد عبدالله - بينّت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شروط الحصول على دعم نظام ساند عند التعطل عن العمل، موضحة مدد الاشتراك المؤهلة للحصول على تعويض ساند.

وأوضحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الإلكتروني، شروط ساند التي من خلالها يمكن للمشتركين بهذا النظام أن يحصلوا على التعويض وهي:

- أن يكون الشخص جنسيته سعودية.

- أن يكون سن الشخص المشترك بالنظام أقل من الستين سنة.

- أن يكون قد تجاوز مدة العمل التي تم الإنصاص عليها بقانون العمل في نظام ساند، وذلك بموجب المادة رقم 14.

- يُشترط أن يكون الشخص المشترك ليس لديه أي دخل آخر من أية أعمال أو أنشطة خاصة به.

- على المشترك في البرنامج أن يلتزم بالتدريبات التي تم تحديدها له من قبل الوزارة.

- ألا يكون المشترك قد تعرض للفصل من عمله بسبب شخصي يرجع إليه.

- أن يكون المشترك بالنظام لديه القدرة على العمل.

- ألا يكون الشخص المشترك قد ترك عمله بمحض حريته وإرادته.

وأوضحت مؤسسة التأمينات أنه في حالة إيقاف صرف التعويض بسبب العودة للعمل ثم التعطل عن العمل مرة أخرى لأسباب خارجة عن الإرداة يستحق العامل إعادة صرف تعويض ساند لكن يجب التقديم خلال 3 أشهر من تاريخ زوال السبب المانع للصرف.

وأشارت المؤسسة إلى أنه للتسجيل في ساند يجب أولًا القيام بتسجيل الدخول على الحساب الخاص بك في التأمينات، مضيفة أنه يجب إتمام عملية تسجيل الدخول من خلال كتابة رمز المستخدم، وكتابة كلمة المرور، ثم بعدها يتم الضغط على خانة دخول.

وأضافت أنه يجب بعد ذلك تقديم طلب استحقاق بنظام ساند وإدخال البيانات المطلوبة وإدخال رقم حسابك البنكي، مشيرة إلى أنه بعد ذلك ستظهر صفحة التسجيل وتعبئة البيانات الشخصية للاتصال والخاصة بالمشترك.

اقرأ أيضًا :

التأمينات: 14 شرطًا لإيقاف صرف تعويض ساند

التأمينات الاجتماعية: 7 شروط للحصول على دعم ساند عند التعطل عن العمل