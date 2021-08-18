وزارة الصحة: تسجيل 546 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 546 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، و794 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 540244، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 525559، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 8439 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد كشفت عن إمكانية الوصول لتحصين 70% من سكان المملكة العربية السعودية، في شهر أكتوبر المقبل.

وقالت وزارة الصحة، إن عدد جرعات لقاح كورونا المقدمة تجاوز أكثر من 32.6 مليون، عبر 587 مركزًا في جميع أنحاء المملكة، وفقًا للإخبارية.

وأوضحت أن الجرعات المعطاة تمثل أكثر من 246 ألفًا و700 جرعة في اليوم الواحد، بواقع 93.7 جرعة لكل 100 شخص.

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