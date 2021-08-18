التعليم عن بعد.. جهود متواصلة لانطلاقة العام الدراسي

الرياض - محمد عبدالله - تواصل وزارة التعليم جهودها الاستعداداية للعام الدراسي الجديد بشكل عاجل في التعليم عن بعد وكذلك التعليم الحضوري.

حيث كشفت إدارة التعليم بمنطقة الرياض، في وقت سابق، عن بذل كافة جهودها لبدء العام الدراسي١٤٤٣، حيث تعمل الإدارات المعنية لإنهاء جميع الأعمال والتجهيزات لانطلاقة جادة للعام الدراسي الجديد، وفق خطة وزارة التعليم.

التعليم عن بعد.. عاجل تكشف عن «الخطط المطورة»

وكانت صحيفة عاجل قد كشفت في وقت مسبق، من خلال مصادرها، عن صدور تعميم من وزارة التعليم، بشأن الخطط الدراسية المطورة، وشكل العام الدراسي المقبل 1443هـ للتعليم عن بعد والحضوري.

وأكدت المصادر أن وزارة التعليم اعتمدت الخطة الدراسية المطورة المبنية على تقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول دراسية، على أن يبدأ العمل بها، من العام الدراسي 1443هـ، للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة والسنة الأولى المشتركة في نظام مسارات المرحلة الثانوية في التعليم العام ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، والمدارس السعودية في الخارج والتربية الخاصة.

وأضافت أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، باعتماد دليل إرشادي يتضمن آلية تنفيذ الأنشطة الواردة في الخطط الدراسية المطورة، للتعليم الإلكتروني، والتعليم عن بُعد.

أخبار التعليم في السعودية

وكانت وزارة التعليم السعودية قد أعلنت قبل يومين صدور التوجيه السامي بالموافقة على آليات العودة للعام الدراسي 1443هـ؛ بما يعكس اهتمام القيادة، بصحة أبنائها وبناتها الطلبة ومنسوبي التعليم، وتسخير الإمكانات لاستمرار رحلتهم التعليمية، والتكامل والتنسيق مع وزارة الصحة.

وأوضحت الوزارة أنه فيما يخص التعليم الجامعي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والتعليم العام للفئات العمرية (12) عامًا فأكثر؛ يُشترط الحصول على جرعتين من اللقاح قبل يوم الأحد 14/ 1/ 1443هـ الموافق 22/ 8/ 2021م،لحضور أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعات، والمعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات للمرافق التعليمية.

وأكدت التعليم قيام وزارة الصحة بتسجيل مواعيد لأخذ اللقاح آليًّا للطلاب والطالبات الذين لم يتلقوا اللقاح ممن أعمارهم (12) عامًا فأكثر.

اقرأ أيضًا :

معلم يوجه 4 نصائح للأسر السعودية قبل الدراسة حضوريًا

تعميم بشأن الأميين والراغبين في استكمال تعليمهم.. ومصادر «عاجل» تكشف التفاصيل