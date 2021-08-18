أمير مكة ونائبه يطلعان على منظمومة النقل والخدمات اللوجستية

واطّلعا على أعمال منظومة النقل والخدمات اللوجستية في منطقة مكة المكرمة، والمشاريع التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في المنطقة، حيث يجري حاليا تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التطويرية الهادفة إلى رفع كفاءة وأداء الخدمات في مختلف منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وتشمل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، الذي تقدم إلى المركز الخمسين عالمياً وفق قائمة تراكس لأفضل مطارات العالم، وميناء جدة الإسلامي الذي ضاعف طاقته الاستيعابية وقدراته التشغيلية، وميناء الملك عبدالله في محافظة رابغ، كما تضم منطقة مكة 3 محطات لشبكة قطار الحرمين التابعة لشركة "سار"، التي تُعد ضمن أفضل 3 شركات في مؤشر الأمان العالمي، إضافة إلى شبكة طرق تتجاوز أطوالها 8,476 كيلومترا.
من جانبه أكد الجاسر حرصه والعاملين في القطاع كافة على الارتقاء بجودة الخدمات، بما يتفق والمستهدفات الطموحة لإستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية.
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