شكرا لقرائتكم خبر عن «الصندوق السعودي» يحقق حلم أسرة فلسطينية في السكن الآمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • إعادة تأهيل المنزل المتهالك .. ومساعدة العائلة في بدء حياة جديدة

• المنحة السعودية 3.1 مليار دولار تم تخصيصهم لإعادة بناء 61 وتجديد 122 مسكناً للفلسطينين

حقق الصندوق السعودي للتنمية، حلم سيدة وعائلتها ، بعد أن كانت تعيش في منزل صغير متهدم في مخيم عقبة جابر للاجئين في أريحا في الضفة الغربية. حيث تكفل الصندوق ببناء المنزل وإعادة تأهيلة بما يتناسب مع احتياجات الأسرة ويوفر لهم سكنا آمنا.

السيدة نانسي أبو عجوة ، لم تتمكن من إيجاد الكلمات للتعبير عن فرحتها بسعادة أطفالها،حيث قالت: " الأطفال كانوا متحمسين للغاية ومتشوقين للنوم في غرف نومهم الجديدة بعد سنوات من النوم في مساحة ضيقة ضمن غرفة صغيرة.. لدينا ثلاث غرف نوم، وحمامان ، ومطبخ جميل"

وكان منزل نانسي القديم المتهالك لا تتوفر فيه معايير الصحة والسلامة، فكان يتألف من غرفة نوم واحدة وغرفة معيشة وحمام ومطبخ صغير، كان يفتقر إلى التهوية ويعلوه سقف من الصفيح تتسرب من خلاله مياه الأمطار مما أدى إلى تلف الجدران والسقف.

تمكنت العائلة من التواصل مع شبكة الأمان الاجتماعي التابعة للأونروا لمساعدتهم في بناء منزل جديد بظروف معيشية مناسبة. وتم اختيارهم لتلقي منحة سخية من الصندوق السعودي للتنمية، من خلال الأونروا، لمساعدتهم على بناء منزل أحلامهم.

المنحة الممولة من المملكة جاءت لدعم برنامج إعادة تأهيل المساكن، الذي أطلقته الأونروا في عام 2019 بهدف تمكين اللاجئين من بناء منازل جديدة أكثر أمانًا من خلال تزويدهم بالموارد المالية. حيث بلغ إجمالي المنحة السعودية 3,150,000 دولار ، تم تخصيصها لإعادة بناء 61 وتجديد 122 مسكناً في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية. كانت عائلة أبو عجوة واحدة من بين 61 أسرة استفادت من المنحة لإعادة بناء منزلها وتمكنت لأول مرة من الاحتفال بالعيد في 2021 في بيئة أكثر صحةً وأمانًا.