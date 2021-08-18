شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : 546 إصابة جديدة بكورونا و 794 حالة تعافٍ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة أهمية الجرعة الثانية من لقاح كورونا لاستدامة المناعة ومقاومة المتحوّرات للفيروس، ورفع الحماية من الإصابة الشديدة بها.

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (546) حالة مؤكدة وتعافي (794) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (6246) حالة منها (1273) حالة حرجة, مبينة أن إجمالي عدد الإصابات بلغ (540244) حالة وحالات التعافي (525559) حالة, فيما تم تسجيل (8) حالات وفاة ليصل الإجمالي إلى (8439) حالة.

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