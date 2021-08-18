سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا فوق 11344 نقطة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18

متابعات الخليج 365 - واس

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 47.89 نقطة ليقفل عند مستوى 11344.94 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

حركة مؤشر سوق الأسهم

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 143 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 269 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 55 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 134 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المتحدة للتأمين، وتكوين، ووقت اللياقة، وزجاج، والإنماء طوكيو م الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات اتحاد الخليج الأهلية، والصقر للتأمين، وأبو معطي، وسيسكو، والحكير فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.33% و6.62%.

فيما كانت أسهم شركات سابتكو، ودار الأركان، والإنماء ، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم سابك، والراجحي، وأبو معطي، وسابتكو، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

السوق الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 2.32 نقطة ليقفل عند مستوى 24916.19 نقطة، وبتداولات بلغت 42 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 485 ألف سهم تقاسمتها 1539 صفقة.

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