الحالات النشطة تتراجع لـ6246 والرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ159

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن عدد الحالات النشطة وتوزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (794) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (525559) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (6246) حالة من بينها (1273) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (540244) حالة، توفي منهم (8439) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (546) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة الرياض 159، منطقة مكة المكرمة 88، المنطقة الشرقية 56، منطقة جازان 46.

فيما سجلت كل من منطقتي القصيم، وعسير 41 حالة في كل منهما كما سجلت منطقة المدينة المنورة 30 ومنطقة نجران 24، منطقة حائل 16، منطقة تبوك 14، منطقة الحدود الشمالية 12.

بينما كانت أقل الحالات في منطقة الحدود الشمالية بواقع 10 إصابات ومنطقة الباحة بواقع 9 إصابات مؤكدة.



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