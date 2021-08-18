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شكرا لقرائتكم الشؤون الإسلامية تعيد فتح 3 مساجد أغلقت بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18
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الشؤون الإسلامية تعيد فتح 3 مساجد أغلقت بسبب كورونا
افتتحت 2010 مساجد خلال 193 يومًا
متابعات الخليج 365 - واس
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 3 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في منطقتين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 193 يوماً 2010 مساجد؛ وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.
الشؤون الإسلامية تشدد على تطبيق الاحترازات
وأوضحت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها مسجدين في منطقة الرياض ومسجد واحد في منطقة الباحة, مفيدة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة.
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