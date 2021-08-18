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الشؤون الإسلامية تعيد فتح 3 مساجد أغلقت بسبب كورونا

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شكرا لقرائتكم الشؤون الإسلامية تعيد فتح 3 مساجد أغلقت بسبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18

الشؤون الإسلامية تعيد فتح 3 مساجد أغلقت بسبب كورونا

افتتحت 2010 مساجد خلال 193 يومًا

متابعات الخليج 365 - واس

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 3 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في منطقتين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 193 يوماً 2010 مساجد؛ وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

الشؤون الإسلامية تشدد على تطبيق الاحترازات

وأوضحت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها مسجدين في منطقة الرياض ومسجد واحد في منطقة الباحة, مفيدة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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