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عمره 10 سنوات.. نواف الشمري أصغر متطوع في حفر الباطن

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18

عمره 10 سنوات.. نواف الشمري أصغر متطوع في حفر الباطن

يعمل على تنظيم المستفيدين داخل مركز اللقاحات

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

سجل المتطوع نواف الشمري حضوره في مركز اللقاحات في مدرسة عبدالرحمن الغافقي كأصغر متطوع في محافظة حفر الباطن.

مسيرة نواف الشمري مع التطوع

وفي حديث لـ متابعات الخليج 365 ذكر نواف بن طلال الشمري أنه يبدأ عمله في مركز اللقاحات منذ الصباح وحتى الظهر وهو طالب في الصف الخامس الابتدائي وأحب العمل التطوعي من والده الذي يعمل صيدليًا في وزارة الصحة وكذلك في منصة التطوع الصحي.

تنظيم المستفيدين

وذكر نواف أنه يعمل في المركز على تنظيم المستفيدين وشرح لهم خط السير بدءًا من دخولهم إلى غرف التطعيم وبعدها الذهاب إلى تسجيل البيانات الشخصية ومن ثم المغادرة.

عمره 10 سنوات.. نواف الشمري أصغر متطوع في حفر الباطن


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