، أردنية تلحق بزوجها المصري بعد وفاته بـ45 دقيقة.. هذه آخر كلماتها ،

محمد بن مسعود - الدمام - كانت مصابة بحالة انهيار.. وقالت لابنتها: "أنا 10 دقايق وهحصل أبوكي"

قصة إنسانية نالت الكثير من التعاطف، تتعلق بالمواطنة الأردنية عبير شحاتة التي علمت بوفاة زوجها السيد محمد الذي يحمل الجنسية المصرية، ولحقت به بعد 45 دقيقة فقط، ليدفنا معاً في مقابر العائلة بالشرقية.

وردّدت الزوجة المخلصة في آخر كلمات لها: "أنا 10 دقايق وهحصل أبوكي"، و"ماقدرش أعيش من غيرك".

ووفقاً لوسائل الإعلام المصرية، لم تحتمل عبير شحاتة رشيد "42 سنة"، أردنية الجنسية، رؤية زوجها السيد محمد السيد بصلة، من مدينة أبوكبير في محافظة الشرقية، يُحتضر أمام عينيها لتصاب بحالة من الانهيار.

وشعرت الزوجة بقرب موعد رحيلها، وأخبرت من حولها أنها ستلحق بزوجها، وتتحقق توقعاتها بالفعل، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة بعدما قبّلت قدمي زوجها، ليرحل الاثنان معاً بفارق زمني 45 دقيقة فقط.

وقال أحد أقارب الزوج إنهم لم يتوقعوا وفاة الزوجة بعد عدة دقائق من وفاة الزوج: "اللي حصل كان فاجعة وحدث جلل، أصابنا بالحزن والألم والذهول في نفس الوقت، فعلى الرغم من أن الراحلة عبير ردّدت عبارات قائلة إنها ستموت، إلا أننا لم نكن نتوقع ذلك، وظننا ما تقوله أنه مجرد ردة فعل لصدمتها بعد وفاة زوجها، ولكن سرعان ما تحول حديثها إلى واقع"، وفق صحيفة "الوطن".

وأفاد أحد الأقارب أن الزوج المتوفي سافر إلى الأردن قبل فترة؛ للبحث عن عمل، وهناك تعرف على زوجته، وأقاما معاً لفترة في الأردن، ثم عادا إلى مصر، وأقاما في مدينة أبوكبير نحو عامين، ثم انتقلا إلى البحر الأحمر، بعدما افتتح الزوج الراحل ورشة نجارة.

وقد عاش الزوجان في الغردقة نحو 13 عاماً، وخلال هذه الفترة كان الزوجان وأبناؤهما يترددون على مدينة أبوكبير لزيارة أشقائه، وهم 7 سيدات ورجل.

وأوضح القريب أنه يوم الوفاة، تناول الزوجان طعام العشاء مع شقيقة الزوج وأبنائهم، ثم طلب من زوجته أن تعد له كوباً من القهوة، وبعد فترة توجّه إلى غرفته للنوم، إلا أنه أصيب بوعكة مفاجئة، فقام أفراد الأسرة بنقله إلى المستشفى، وبمجرد وصولهم أخبرهم الطبيب بأنه توفي، مضيفاً أنهم اصطحبوه وعادوا به إلى المنزل؛ استعداداً لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

وأشار إلى أن الزوجة كانت مصابة بحالة من الانهيار، وأبلغت أسرتها في الأردن بوفاة زوجها، ثم بدأت تتحدث قائلة إنها ستلحق به، حتى إنها قالت لابنتها: "أنا 10 دقايق وهحصل أبوكي".

وتابع: بعد مرور 10 دقائق توفيت بالفعل، وكان آخر ما فعلته هو قيامها بتقبيل قدم زوجها، ثم سقطت على الأرض مغشياً عليها، وعندما نقلوها للمستشفى أخبرهم الطبيب بأنها توفيت بسكتة قلبية.