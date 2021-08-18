، بينها الرياض.. "الأرصاد" يبشر بحالة ماطرة بعدة مناطق الأسبوع المقبل ،

محمد بن مسعود - الدمام - الحالة تشمل جازان ونجران وعسير والباحة ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات مكة

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأنه من المتوقّع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة خلال الأسبوع القادم على مناطق: جازان، ونجران، وعسير، والباحة، ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وقال المركز: ولا يستبعد تأثر أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية بتكوّن السحب الرعدية الممطرة.