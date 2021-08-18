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محمد بن مسعود - الدمام - صدر الأمر الملكي الكريم بترقية العقيد ياسر بن عيد العتيبي، من منسوبي وزارة الحرس الوطني، إلى رتبة عميد.
وأعرب العميد "العتيبي" عن عظيم شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة، واعدًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء، لخدمة الدين، ثم المليك والوطن، وأن يكون عند حسن ظن القيادة.
"الخليج 365" تتقدم بالتهنئة إلى العميد ياسر العتيبي بمناسبة الترقية، سائلين المولى -عز وجل- له التوفيق والسداد، وأن تكون الترقية حافزاً لتقديم المزيد من الجهد والعطاء.
18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443 03:45 PM"العتيبي" إلى رتبة "عميد" بالحرس الوطني
صدر الأمر الملكي الكريم بترقية العقيد ياسر بن عيد العتيبي، من منسوبي وزارة الحرس الوطني، إلى رتبة عميد.
وأعرب العميد "العتيبي" عن عظيم شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة، واعدًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء، لخدمة الدين، ثم المليك والوطن، وأن يكون عند حسن ظن القيادة.
"الخليج 365" تتقدم بالتهنئة إلى العميد ياسر العتيبي بمناسبة الترقية، سائلين المولى -عز وجل- له التوفيق والسداد، وأن تكون الترقية حافزاً لتقديم المزيد من الجهد والعطاء.
، "العتيبي" إلى رتبة "عميد" بالحرس الوطني ،
المصدر : الخليج 365
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