اخبار السعوديه

"العتيبي" إلى رتبة "عميد" بالحرس الوطني

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

محمد بن مسعود - الدمام - صدر الأمر الملكي الكريم بترقية العقيد ياسر بن عيد العتيبي، من منسوبي وزارة الحرس الوطني، إلى رتبة عميد.

وأعرب العميد "العتيبي" عن عظيم شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة، واعدًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء، لخدمة الدين، ثم المليك والوطن، وأن يكون عند حسن ظن القيادة.

"الخليج 365" تتقدم بالتهنئة إلى العميد ياسر العتيبي بمناسبة الترقية، سائلين المولى -عز وجل- له التوفيق والسداد، وأن تكون الترقية حافزاً لتقديم المزيد من الجهد والعطاء.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443 03:45 PM

"العتيبي" إلى رتبة "عميد" بالحرس الوطني
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية العقيد ياسر بن عيد العتيبي، من منسوبي وزارة الحرس الوطني، إلى رتبة عميد.

وأعرب العميد "العتيبي" عن عظيم شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة، واعدًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء، لخدمة الدين، ثم المليك والوطن، وأن يكون عند حسن ظن القيادة.

"الخليج 365" تتقدم بالتهنئة إلى العميد ياسر العتيبي بمناسبة الترقية، سائلين المولى -عز وجل- له التوفيق والسداد، وأن تكون الترقية حافزاً لتقديم المزيد من الجهد والعطاء.

الكلمات المفتاحية

، "العتيبي" إلى رتبة "عميد" بالحرس الوطني ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر "العتيبي" إلى رتبة "عميد" بالحرس الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا