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نقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عن مصادر لم تُسمّها، اليوم الأربعاء، أن السفارة الأفغانية في طاجيكستان طلبت من الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، اعتقال الرئيس الأفغاني أشرف غني، بتهمة "سرقة أموال عامة".
وذكرت المصادر أن "الطلب الذي تضمّن أيضاً اعتقال مدير مكتب الرئيس فضل محمود فضلي، ومستشار الأمن القومي حمد الله محب، جاء من أجل إعادة هذه الأموال إلى أفغانستان"، وفقاً لـ"الشرق".
18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443 03:41 PM
سفارة كابول في طاجيكستان اتهمته بسرقة أموال عامة"طلوع نيوز": أفغانستان طلبت من "الإنتربول" اعتقال "غني"
نقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عن مصادر لم تُسمّها، اليوم الأربعاء، أن السفارة الأفغانية في طاجيكستان طلبت من الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، اعتقال الرئيس الأفغاني أشرف غني، بتهمة "سرقة أموال عامة".
وذكرت المصادر أن "الطلب الذي تضمّن أيضاً اعتقال مدير مكتب الرئيس فضل محمود فضلي، ومستشار الأمن القومي حمد الله محب، جاء من أجل إعادة هذه الأموال إلى أفغانستان"، وفقاً لـ"الشرق".
، "طلوع نيوز": أفغانستان طلبت من "الإنتربول" اعتقال "غني" ،
المصدر : الخليج 365
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