شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات المشتركة المكلف يبحث سير العمليات مع وزير الدفاع اليمني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل نائب رئيس هيئة الاركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن / مطلق بن سالم الازيمع بمقر قيادة القوات المشتركه للتحالف اليوم وزير الدفاع اليمني الفريق الركن / محمد علي المقدشي .

وجرى خلال اللقاء استعراض سير العمليات العسكرية في الداخل اليمني والاطلاع على الموقف العام و مختلف التفاصيل الميدانيه لمسرح العمليات.

ويأتي اللقاء في اطار التنسيقات المستمره مع قيادة القوات المشتركه لتحالف دعم الشرعية في اليمن و الدعم المستمر من قيادة القوات المشتركه للتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لتحقيق الاهداف والتطلعات المنشودة لدعم وإعادة الحكوة اليمنية الشرعية.