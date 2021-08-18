شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المعلمي يبحث الموضوعات المشتركة مع مندوب إيطاليا لدى الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، الليلة الماضية بالمندوب الدائم لجمهورية إيطاليا لدى الأمم المتحدة السفير موريزيو مساري، وذلك بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وجمهورية إيطاليا، واستعراض الأوضاع السياسية الراهنة، والتأكيد على روابط الصداقة التي تجمع بين البلدين الصديقين.