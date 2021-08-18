محمد بن مسعود - الدمام - واشنطن حمّلتها مسؤولية الوفاء بوعدها أعلنت واشنطن، اليوم الأربعاء، أن حركة طالبان وعدت بتأمين عبور آمن لآلاف المدنيين الساعين إلى بلوغ مطار كابول؛ تمهيداً لمغادرة أفغانستان. وقال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان للصحافيين في البيت الأبيض: "أبلغَنا قادة طالبان أنهم مستعدون لضمان عبور آمن للمدنيين إلى المطار، وسنحمّلهم مسؤولية هذا التعهد". وبيّن "سوليفان" أن واشنطن تحاور "طالبان" أيضاً بشأن الجدول الزمني لعمليات إجلاء آلاف الأمريكيين والأفغان بواسطة طائرات أمريكية، وفقاً لـ"فرانس 24". ولفت إلى تقارير تفيد بتعرض أشخاص متجهين إلى المطار لـدفع وضرب، وأن جهوداً تُبذل لحل هذه المشاكل عبر قناة للتواصل مع "طالبان".

"طالبان" تتعهد بضمان العبور الآمن للأفغان الراغبين في مغادرة البلاد صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-18 أعلنت واشنطن، اليوم الأربعاء، أن حركة طالبان وعدت بتأمين عبور آمن لآلاف المدنيين الساعين إلى بلوغ مطار كابول؛ تمهيداً لمغادرة أفغانستان. وقال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان للصحافيين في البيت الأبيض: "أبلغَنا قادة طالبان أنهم مستعدون لضمان عبور آمن للمدنيين إلى المطار، وسنحمّلهم مسؤولية هذا التعهد". وبيّن "سوليفان" أن واشنطن تحاور "طالبان" أيضاً بشأن الجدول الزمني لعمليات إجلاء آلاف الأمريكيين والأفغان بواسطة طائرات أمريكية، وفقاً لـ"فرانس 24". ولفت إلى تقارير تفيد بتعرض أشخاص متجهين إلى المطار لـدفع وضرب، وأن جهوداً تُبذل لحل هذه المشاكل عبر قناة للتواصل مع "طالبان". 18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443 02:38 PM واشنطن حمّلتها مسؤولية الوفاء بوعدها واشنطن حمّلتها مسؤولية الوفاء بوعدها أعلنت واشنطن، اليوم الأربعاء، أن حركة طالبان وعدت بتأمين عبور آمن لآلاف المدنيين الساعين إلى بلوغ مطار كابول؛ تمهيداً لمغادرة أفغانستان. وقال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان للصحافيين في البيت الأبيض: "أبلغَنا قادة طالبان أنهم مستعدون لضمان عبور آمن للمدنيين إلى المطار، وسنحمّلهم مسؤولية هذا التعهد". وبيّن "سوليفان" أن واشنطن تحاور "طالبان" أيضاً بشأن الجدول الزمني لعمليات إجلاء آلاف الأمريكيين والأفغان بواسطة طائرات أمريكية، وفقاً لـ"فرانس 24". ولفت إلى تقارير تفيد بتعرض أشخاص متجهين إلى المطار لـدفع وضرب، وأن جهوداً تُبذل لحل هذه المشاكل عبر قناة للتواصل مع "طالبان".

، "طالبان" تتعهد بضمان العبور الآمن للأفغان الراغبين في مغادرة البلاد ،

المصدر : الخليج 365

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