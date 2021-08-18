شكرا لمتابعة خبر عن طالبة تبدع في رسم لوحة إبداعية لـ ولي العهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت الطالبة ريم عبدالخالق يوسف إحدى طالبات جامعة الأميرة نورة بن عبدالرحمن بالرياض، خلال الحجز المنزلي أن تنفذ لوحة إبداعية رسمت فيها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، عبر استخدامها 15 ألف قطعه بلاستيكية "ليغو" ووضعها على لوحة مقاسها 120*80 سم.

وأوضحت الفتاة، إن اللوحة استغرقت شهرا كاملا من العمل والجهد، عبر تركيب القطع البلاستيكية الملونة، لتخرج بصورة ولي العهد، وشعرت بالفخر والاعتزاز عندما قررت تنفيذ هذه اللوحة، بحسب "العربية.نت".

وتابعت: "والدتي أكدت لي أن تركيب هذه القطع يستغرق وقتا طويلاً، إلا أني خضت التجربة والتحدي، حتى استطعت أن أخرج باللوحة التي تمنيتها، وقمت بعد ذلك بنشرها عبر حساباتي في تويتر، لتجد أصداء واسعة، في الوقت الذي تفاعل فيه نشطاء التواصل الاجتماعي مع اللوحة من خلال وسم لوحة ريم صورة ولي العهد" .