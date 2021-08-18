الخطوط السعودية توضح 5 التزامات على المسافرين التقيد بها

الرياض - محمد عبدالله - حددت الخطوط الجوية السعودية خمسة التزامات يجب على المسافرين عبر خطوطها الالتزام والتقيد بها.

وأوضحت الخطوط السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، الالتزامات والقيود التي يجب على المسافر الالتزام بها وتتمثل في التالي:

- الإطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بعقد النقل والمشار إليها في الموقع الإلكتروني "للسعودية" سواءً قبل أو بعد إتمام عملية الحجز وإصدار التذكرة المؤكدة.

- الإفصاح عن أي احتياجات خاصة للمسافر إن وجدت قبل إتمام عملية الحجز وإصدار التذكرة المؤكدة.

- الحضور للمطار في الوقت المحدد من قبل الناقل الجوي لإنهاء إجراءات السفر واتباع تعليمات الناقل الجوي المعلنه لذلك.

- استكمال كافة مستندات ومتطلبات السفر النظامية مثل (تأشيرات السفر، صلاحية و نوع وثيقة السفر) ومراعاة كافة الأنظمة الحكومية.

- على المسافر إنشاء حجزه بالطريقة الصحيحة وإضافة وسائل الإتصال الصحيحة (رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني) الخاص به والتي ستكون هي وسائل التواصل الوحيدة والمُعتمدة.

تنبيه هام من الخطوط السعودية

وشددت الخطوط السعودية على أنه يتطلب أن تكون الحالة الصحية في تطبيق توكلنا للسفر ودخول المطار (محصن جرعتين، محصن جرعة واحدة مضى عليها 14 يوم ،محصن متعافي، ويستثى من ذلك الأطفال من هم أقل من 12 سنة).

وبينّ الطيران السعودي، أنه يمكن تغيير موعد الرحلة من خلال التواصل مع مركز الحجز ومبيعات التذاكر الحكومية عبر الرقم 920000488، علماَ أن أوقات العمل يومياً من الساعة 8:00 صباحا حتى الساعة 10:00 مساءً.

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