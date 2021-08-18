بالفيديو.. الشيخ الخثلان يوضح المراتب الأربعة لصوم عاشوراء

الرياض - محمد عبدالله - كشف الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سعد بن تركي الخثلان، عن المراتب الأربعة لصوم عاشوراء؛ حيث أوضح أن المرتبة الأولى أن تصوم أيام التاسع والعاشر والحادي عشر من المحرم وهي المرتبة الأكمل.

وقال الخثلان خلال مقطع فيديو عبر موقع «يوتيوب»، إن المرتبة الثانية أن تصوم العاشر والتاسع، والثالثة أن تصوم العاشر والحادي عشر، أما المرتبة الرابعة فأن تصوم اليوم العاشر فقط.

وأوضح الشيخ الخثلان أن الصيام في شهر الله المحرم أفضل الصيام بعد رمضان، مشيرًا إلى أن صوم عاشوراء يكفر المعاصي والسيئات والذنوب لسنة كاملة قبله.

وحذر الخثلان من البدع والخرافات التي يبتدعها البعض في هذا الشهر الفضيل، مثل إقامة الحفلات والمآتم والتوسيع على الأهل، مشدداً أن ذلك كله لا أصل له في الإسلام.

اقرأ أيضًا:

«الخثلان»: طاعة الأبناء للوالدين في دخول كلية معينة «غير واجبة»