شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 95 مخالفة للإجراءات الاحترازية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1455 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن ضبط 95 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا"، إضافةً لمخالفات للإشتراطات البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مشددة بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية وتطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي وتفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن ومحافظات المنطقة، والتشديد على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة.

وأشارت أمانة الشرقية بأن مركز البلاغات 940 استقبل 10 بلاغات عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق "توكلنا"، داعية الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات عبر التواصل مع مركز البلاغات لمعالجتها.