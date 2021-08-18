سدايا تربط تطبيق توكلنا وجواز السفر الصحي بمنظمة IATA

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18

متابعات الخليج 365 - واس

وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” والهيئة العامة للطيران المدني اليوم، اتفاقية البرتوكول التشغيلي، والتي تهدف إلى وضع إطار عام لمجالات التعاون بين الطرفين، وتشمل الإسهام في تسهيل إجراءات السفر والتحقق من أهلية المسافرين الصحية حسب أفضل الممارسات الدولية لتشريعات الطيران المدني لحماية حقوق المسافرين وأصحاب المصلحة.

وقع الاتفاقية من جانب سدايا رئيس الهيئة الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي ومن جانب الهيئة العامة للطيران المدني معالي رئيس الهيئة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وذلك في مقر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالرياض.

جواز السفر الصحي

كما وقعت الهيئة العامة للطيران المدني مذكرة تعاون وتأييد لربط جواز السفر الصحي في تطبيق “توكلنا” التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” مع اتحاد النقل الجوي الدولي “أياتا” تشمل الجوانب المتعلقة بتسهيل إجراءات السفر حسب أفضل الممارسات الدولية.

وقبول منصة جواز السفر الصحي كمبادرة لرقمنة الشهادات الصحية من مصادر موثوقة ومختبرات معتمدة من خلال التعاون مع شركات الطيران، والتعاون بشأن ربط تطبيق “توكلنا” مع تطبيق اتحاد النقل الجوي الدولي IATA ، حيث تعد المملكة من أوائل الدول في العالم التي نجحت في ربط منصة حكومية بمنصة دولية، وتهدف الهيئة إلى دعم منظومة “توكلنا” وتعزيز تعاونها مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي الأياتا للوصول إلى حلول رقمية متكاملة تعكس مكانة المملكة في مجال التحول الرقمي، وتشجع إعادة الحركة الجوية والسفر من وإلى المملكة، إضافة إلى دور هذه المبادرة في سرعة تعافي مجال النقل الجوي في المملكة والعالم وكذلك (السياحة).

ووقع المذكرة من جانب الهيئة العامة للطيران المدني مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات سليمان بن أحمد البسام، ومن جانب اتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا) نائب الرئيس لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط كامل حسن العوضي.

من جانبه، رحب معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، بالتعاون القائم بين “سدايا” وهيئة الطيران المدني والذي يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – ودعمها لجميع المبادرات التقنية التي من شأنها دعم التحول الرقمي لتسهيل حياة المواطنين والمقيمين والزائرين، حيث أسهم ذلك -ولله الحمد- بأن تكون المملكة في مقدمة دول العالم وأنجحها في تسخير التقنية لمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها، ولتؤكد للعالم أجمع أن الإنسان والمحافظة على سلامته في مقدمة أولوياتها.

التكامل الحكومي

وأكد معاليه بأن التكامل الحكومي بين مختلف الجهات الحكومية أسهم في نجاح المبادرات التقنية ومنها هذا المنتج الوطني تطبيق توكلنا ، وتحقيق الأثر المرجو منها على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ، ويحظى هذا التوجه بدعم وتوجيه سمو ولي العهد – حفظه الله- رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، حيث سيثمر هذا التعاون المميز بنجاح الربط والتكامل بين تطبيق الأياتا (IATA Travel Pass) وتطبيق “توكلنا” لتفعيل الجواز الصحي، ولتصبح المملكة اليوم من أوائل الدول في العالم التي تنجح في ربط منصة حكومية بمنصة الأياتا.

جهود سدايا لتفعيل الربط الدولي

وأشار معاليه إلى أن نجاح الربط سيسهم في دعم جهود الجهات الحكومية في مكافحة جائحة كورونا، وذلك من خلال التعرف بكل سهولة على الحالة الصحية للمسافرين، ورقمنة إجراءات السفر من وإلى المملكة العربية السعودية.

من جهته، أوضح معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج ، أن هذا التعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي يأتي ضمن تنظيم الأعمال والمسئوليات ومستوى الخدمات ووضع إطار عام لمجالات التعاون بين الطرفين في مجال البحث والتطوير، والاستفادة من قواعد البيانات والتقنيات الرقمية؛ فضلاً عن رفع كفاءة جودة الحياة للمستخدمين لتلك المنصات والمبادرات التي تتعلق بتسهيلات إجراءات السفر.

وأفاد معاليه أن الهيئة العامة للطيران المدني تسعى إلى دعم منظومة “توكلنا” وتعزيز تعاونها مع اتحاد النقل الجوي الدولي “الأياتا” للوصول إلى حلول رقمية متكاملة تشجع إعادة الحركة الجوية والسفر من والى المملكة وتساعد في تحسين تجربة العميل سواء المسافر داخل المطارات أو في دعم الخدمات اللوجستية التي تشمل الربط مع وسائل المواصلات والنقل الأخرى وتسهيل الإجراءات للوصول من وإلى الطائرة وتغطية رحلة متكاملة ومرنة للعميل.

وأشار الدعيلج إلى دعم معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية في تنفيذ هذه المبادرة التي تربط تطبيق “توكلنا” مع تطبيق جواز السفر الصحفي للأياتا، حيث تعد مبادرة هي الأولى في ربط منصة الأياتا الدولية بمنصة حكومية محلية “توكلنا”، وذلك بهدف تسهيل وأتمتة إجراءات السفر.

السفر الدولي بشكل صحي

وتعمل هيئة الطيران المدني مع اتحاد النقل الجوي الدولي على دعم المبادرات الخاصة لاستعادة السفر الدولي بشكل صحي وآمن، وبالعمل مع الناقلات الجوية الوطنية حيث كانت الخطوط الجوية العربية السعودية شريكًا تجريبيًا في تطوير جواز سفر “اياتا” الصادر عن اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA).

يذكر أن تطبيق “توكلنا” يسهم في تحسين تجربة السفر بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وذلك من خلال أتمته وتسهيل إجراءات السفر عن طريق ربط أنظمة الحدود بتطبيق “توكلنا” والتحقق اللحظي من الحالة الصحية للمسافرين عند إصدار بطاقة صعود الطائرة، مما أسهم في ضمان الحالة الصحية للمسافرين بموثوقية عالية، لضمان سلامة الركاب ومنع التكدس وتقليل التجمعات في المطار، إلى جانب توافر جميع المعلومات المتعلقة بالسفر في الجواز الصحي، الذي يعد وثيقة إلكترونية موحدة لتسهيل رحلة المسافر.

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