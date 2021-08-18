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شكرا لقرائتكم حملة لـ الرش البؤري الأحد المقبل في عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18
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حملة لـ الرش البؤري الأحد المقبل في عسير
عبر 23 فرقة للرش تضم أكثر من 165 فرداً
متابعات الخليج 365 - واس
تطلق المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير ممثلة في إدارة “مكافحة نواقل المرض والأمراض المشتركة ” يوم الأحد المقبل ، حملة رشّ للمنازل بالمبيد ذي الأثر الباقي “البؤري “؛ وذلك في عدد من المواقع المستهدفة في مراكز” الغايل” و”الفرشة” و”مربه “و”الربوعة” و”سريان” و”ذهب” و”النجفة” و”الجهيفة”.
حملة 5 أيام:
وأشارت صحة عسير أن الحملة ستستمر لمدة خمسة أيام، وتغطي أكثر من 1540 منزلاً، من خلال 23 فرقة للرش تضم أكثر من 165 فرداً من القوى العاملة، تم تزويدهم بـ 36 مركبة تجوب حوالى 79 قرية.
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