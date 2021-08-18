ضبط 45 شخصاً مخالفاً للإجراءات الاحترازية في الشمالية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة الحدود الشمالية عن ضبط 45 شخصاً مخالفاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

ضبط مخالفين:

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت (45) شخصًا، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد – 19)، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وجرى تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

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