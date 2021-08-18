السعودية | "إثراء" العالمي.. يطلق مؤتمر "تعلُّم بلا حدود"

شكرا لقرائتكم "إثراء" العالمي.. يطلق مؤتمر "تعلُّم بلا حدود" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) مؤتمر "تعلُّم بلا حدود" في نسخته الأولى لعام 2021م، والمقرر إقامته خلال الفترة 10 - 11 سبتمبر 2021م، تحت شعار "تعلّم كيف تتعلّم"، وذلك من خلال تنظيم مجموعة من الأنشطة والحوارات والعروض التعليمية التي تستهدف المعلمين وأولياء الأمور وصنّاع المحتوى.

ويهدف المؤتمر ليكون منصة لتعزيز أفضل الممارسات التعليمية، وتطوير أساليب التعليم والتعلّم في السعودية، من خلال استخدام أحدث الأساليب الإبداعية، إلى جانب تفعيل الأدوات والأساليب لدعم وتمكين المتعلمين بغض النظر عن خلفياتهم المتنوعة مما يحقق تأثيرًا ملموسًا على التنمية البشرية.

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ويضم المؤتمر العديد من المتحدثين البارزين في مجال التعلّم من الخبراء المحليين والعالميين، حيث ستقدم رائدة الأعمال والمهتمة بتطوير العملية التعليمية، كيران سيثي (Kiran Bir Sethi) الكلمة الافتتاحية تحت عنوان "الإنسان بالصدفة، والإنسان بالتصميم".

كما تشمل الجلسة كلمة لرئيس التعليم والتنمية في نكست ليسون (NextLesson)، وعضو كلية التربية في الدراسات العليا في جامعة بنسلفانيا، والمؤلف للكتب التعليمية الأكثر مبيعًا أيه جيه جولياني (A.J. Juliani).

كما ستتاح للمشاركين فرصة الانضمام إلى حوارات متنوعة، لتعزيز الإبداع لديهم ودعمهم في تقديم فصول غير تقليدية، إلى جانب مشاركتهم في العديد من التجارب التقنية المختلفة التي تتضمن المشاركة بالفن، والطفل الفيلسوف، والرفاهية الرقمية.

إثراء

تعزيز أفضل الممارسات التعليمية

وذكرت مسؤولة البرامج التعليمية في مركز "إثراء" نورة الزامل، أن مؤتمر "تعلُّم بلا حدود" يأتي ليُقدم فرصة لتعزيز أفضل الممارسات التعليمية للمتعلمين، ويزودهم بأفضل الخبرات التعليمية الحديثة، التي من شأنها ستأهلهم للحصول على الخبرات الواسعة التي تعزز النهج الإبداعي في عملية التعليم، وفكرة التعلّم مدى الحياة.

كما يحرص المؤتمر على تقديم مجموعة من ورش العمل والدورات تدريبية التي تُسهم في بناء المهارات لدى المشاركين، إلى جانب تشجيع التأثير الإيجابي والملوس على النمو المستدام، وتقديم أفكار تُلهم صنّاع المحتوى للتواصل بطرق أكثر فعالية مع المتعلمين، وفتح أشكال جديدة من التعلم، والإعلان عن بيئة جديدة من التعلّم الإبداعي في السعودية.

تعزيز الشراكات

كما يحرص مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) على تعزيز الشراكات مع الجهات ذات الأهداف المشتركة، حيث يقدم المركز مؤتمر "تعلم بلا حدود" بالتعاون مع مؤسسات محلية وعالمية منها مدارس أرامكو كشريك إستراتيجي، إضافة إلى مجموعة من الجهات الأخرى منها، مدارس الظهران الأهلية، ومؤسسة موهبة، ومركز نمو للتعليم، إضافةً إلى استضافة نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم.

ويمكنكم التسجيل في المؤتمر الذي سيقدم باللغتين العربية والإنجليزية، والانضمام إلينا من خلال الرابط الإلكتروني التالي على موقع "إثراء": www.ithra.com/en/learning-beyond/، وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط التالي: www.ithra.com