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وعد المستشار تركي آل الشيخ؛ رئيس الهيئة العامة للترفيه، إدارة نادي الاتحاد بدعم مليون ريال، في حال تحقيق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لقب بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية).
جاء ذلك من خلال تغريدة لـ "آل الشيخ"؛ من خلال حسابه في "تويتر"، حيث غرّد قائلاً: "تلقيت دعوة كريمة من سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لحضور نهائي كأس البطولة العربية كأس جلالة الملك محمد السادس.. يا رب تسمح الظروف وأكون حاضراً.. قلوبنا مع العميد، قلوبنا مع الاتي، للإدارة الشابة أخي أنمار وأخي أحمد، الكأس نبيه في جدة ومني مبلغ مليون ريال دعم إذا فزتوا".
يُذكر أن الاتحاد سيواجه نظيره الرجاء المغربي، السبت المقبل، في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على أرض ملعب مولاي عبدالله في المغرب، وتحديداً في الرباط.
18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443 01:59 PM
يواجه الرجاء المغربي السبت المقبلمليون ريال هدية "آل الشيخ " لنادي الاتحاد.. في حال تحقيق اللقب العربي
وعد المستشار تركي آل الشيخ؛ رئيس الهيئة العامة للترفيه، إدارة نادي الاتحاد بدعم مليون ريال، في حال تحقيق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لقب بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية).
جاء ذلك من خلال تغريدة لـ "آل الشيخ"؛ من خلال حسابه في "تويتر"، حيث غرّد قائلاً: "تلقيت دعوة كريمة من سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لحضور نهائي كأس البطولة العربية كأس جلالة الملك محمد السادس.. يا رب تسمح الظروف وأكون حاضراً.. قلوبنا مع العميد، قلوبنا مع الاتي، للإدارة الشابة أخي أنمار وأخي أحمد، الكأس نبيه في جدة ومني مبلغ مليون ريال دعم إذا فزتوا".
يُذكر أن الاتحاد سيواجه نظيره الرجاء المغربي، السبت المقبل، في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على أرض ملعب مولاي عبدالله في المغرب، وتحديداً في الرباط.
، مليون ريال هدية "آل الشيخ " لنادي الاتحاد.. في حال تحقيق اللقب العربي ،
المصدر : الخليج 365
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