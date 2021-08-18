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رئيس المركز الإسلامي في الباراغواي يثني على جهود المملكة في رعاية الشباب

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محمد بن مسعود - الدمام - من خلال برامج الندوة العالمية لصقل مهاراتهم ومواهبهم وقدراتهم

أثنى رئيس المركز العربي الإسلامي في الباراغواي يونس عواض، على جهود المملكة العربية من خلال ما تقدمه الندوة العالمية للشباب الإسلامي من برامج لرعاية الشباب وتعليمهم وتدريبهم على مختلف المهارات التي تصقل مواهبهم وقدراتهم وتجعلهم عناصر بناء وتنمية في مجتمعاتهم.

جاء ذلك عقب تنفيذ مكتب الندوة العالمية في البرازيل للملتقى الشبابي في سداد ديل إيستي التي تقع في المنطقة الحدودية مع البرازيل وشارك فيه عشرات الشباب والشابات، حيث نوّه بمدى الإفادة التي تعود عليهم من هذه الملتقيات النافعة التي توقفت فترة طويلة بسبب جائحة .

وأثنى المشاركون من الطلاب والطالبات على ما تعلموه من الملتقى ومن المعلومات والمهارات الهادفة التي ستنعكس إيجاباً من خلال تطبيقها في حياتهم العملية.

ووجّه مدير مكتب الندوة في البرازيل علي عبدوني، شكره للمملكة حكومة وشعباً على دعمها الوافر لرعاية الشباب في مناطق الأقليات المسلمة في البرازيل، وأهمية ذلك في تجسيد قيم الإسلام والتسامح والتعايش مع الآخرين.

رئيس المركز الإسلامي في الباراغواي يثني على جهود المملكة في رعاية الشباب

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443 01:53 PM

من خلال برامج الندوة العالمية لصقل مهاراتهم ومواهبهم وقدراتهم

رئيس المركز الإسلامي في الباراغواي يثني على جهود المملكة في رعاية الشباب
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أثنى رئيس المركز العربي الإسلامي في الباراغواي يونس عواض، على جهود المملكة العربية السعودية من خلال ما تقدمه الندوة العالمية للشباب الإسلامي من برامج لرعاية الشباب وتعليمهم وتدريبهم على مختلف المهارات التي تصقل مواهبهم وقدراتهم وتجعلهم عناصر بناء وتنمية في مجتمعاتهم.

جاء ذلك عقب تنفيذ مكتب الندوة العالمية في البرازيل للملتقى الشبابي في سداد ديل إيستي التي تقع في المنطقة الحدودية مع البرازيل وشارك فيه عشرات الشباب والشابات، حيث نوّه بمدى الإفادة التي تعود عليهم من هذه الملتقيات النافعة التي توقفت فترة طويلة بسبب جائحة كورونا.

وأثنى المشاركون من الطلاب والطالبات على ما تعلموه من الملتقى ومن المعلومات والمهارات الهادفة التي ستنعكس إيجاباً من خلال تطبيقها في حياتهم العملية.

ووجّه مدير مكتب الندوة في البرازيل علي عبدوني، شكره للمملكة حكومة وشعباً على دعمها الوافر لرعاية الشباب في مناطق الأقليات المسلمة في البرازيل، وأهمية ذلك في تجسيد قيم الإسلام والتسامح والتعايش مع الآخرين.

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، رئيس المركز الإسلامي في الباراغواي يثني على جهود المملكة في رعاية الشباب ،
المصدر : الخليج 365

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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