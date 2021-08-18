شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تاجر تمور يكشف ردة فعل الأطفال الأوروبيين بعد تناولهم تمور القصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

كشف رئيس الشركة السعودية الأوروبية لتسويق التمور في هولندا، يوسف الدخيل عن تجربته في تصدير التمور إلى أوروبا، مشيرًا إلى إعجاب الأوروبيين بتمور القصيم.

وقال الدخيل خلال لقائه مع برنامج " الراصد " :أفضل وصف للتمور السكري، سمعته من شخص هولندي يقول إن هذه الثمرة سهلة البلع؛ لأن التمور الأوروبية ثقيلة وقاسية وتحتاج ماء لبلعها”.

وأشار إلى أن أفضل تمر هو التمر السعودي، حيث هناك تمور إسلامية وتمور يعشقها الأوربيون، مؤكدًا على أهمية استغلال هذا الكنز والدخول في المنتجات المصنعة من التمر.

وتابع :”قمنا بتجربة لمعرفة رأي الأطفال في مدرسة كان ممنوع دخول الشوكولاتة إليها لأنهم يعتبرونها مضرة بالصحة، إلا أنهم سمحوا لنا بإدخال التمور لكونها طبيعية وغير مضرة، وكانت ردة فعل الأطفال سعيدة جدًا واصفين التمور بأنها شوكولاتة لذيذة جدًا".