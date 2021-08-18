شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خطوات إتمام حجوزات العمرة والزيارة عبر "اعتمرنا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف موظف الحجوزات في أحد فنادق مكة المكرمة، كيفية إتمام عمليات حجوزات العمرة والزيارة لنزلائها عبر تطبيق اعتمرنا.

وقال موظف الحجوزات لقناة " الإخبارية " إن الفندق يطلب من النزلاء أرقام الهويات وتواريخ الميلاد بالميلادي وأرقام الجوالات المرتبطة بتطبيق توكلنا لكل نزيل.

وأشار إلى أنه يشترط أن يكون النزيل محصناً بأخذ جرعتين من لقاح كورونا، كما يجب أن يكون مسجلاً في تطبيق اعتمرنا حتى يتمكن الفندق من إتمام عملية الحجز.