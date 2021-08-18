شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مختص كهربائي يوضح هل توزيع الأحمال يُخفف من فاتورة الكهرباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح متخصص في مجال الكهرباء المنزلية، ماجد الحربي، اليوم الأربعاء، مدى تأثير توزيع الأحمال في تخفيف فاتورة الكهرباء.

وقال ماجد الحربي، أنه لا يخفف توزيع الأحمال فاتورة الكهرباء؛ لافتًا إلى أنه لا يوجد علاقة بينهما وغالباً ما تنتشر هذه الادعاءات في فصل الصيف.

وأشار "الحربي" إلى أن توزيع الأحمال هو للقاطع الكهربائي الرئيسي؛ حيث يتم إراحة الكابل والقاطع ولا يحدث فصل مفاجئ له، بحسب تصريحاته لقناة "السعودية".