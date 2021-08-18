شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الصحة": تحصين 70% من سكان المملكة بجرعتي كورونا خلال 65 يومًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقعت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، إمكانية الوصول لتحصين 70% من سكان المملكة بجرعتي لقاح كورونا خلال 65 يومًا أي في شهر أكتوبر المقبل.

وأوضحت وزارة الصحة، إن عدد جرعات لقاح كورونا المقدمة تجاوز أكثر من 32.6 مليون، عبر 587 مركزًا في جميع أنحاء المملكة، لافتة إلى أن الجرعات المعطاة تمثل أكثر من 246 ألف و700 جرعة في اليوم الواحد، بواقع 93.7 جرعة لكل 100 شخص.

وأشارت الوزارة إلى أن بهذا المعدل يمكن أن يتم تحصين 70% من سكان المملكة خلال 65 يومًا، أي في الـ22 من أكتوبر المقبل، مؤكدة مأمونية وفعالية تلقي جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا؛ حيث أثبتت الدراسات الدولية العلمية إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين مختلفين بشكل آمن وفعال في التصدي للفيروس.