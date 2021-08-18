شكرا لمتابعة خبر عن رئاسة الحرمين: أكثر من 4 آلاف عامل وعاملة لتطهير الحرام 10 مرات يوميًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أكّدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على أن هناك أكثر من 4 آلاف عامل وعاملة لتطهير الحرم 10 مرات يومياً.

وأشارت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، إلى أنه يتم التعقيم بأجود أنواع المطهرات والمعقمات والمعطرات حيث يُستخدم يوميًا قرابة 60ألف من المطهرات صديقة البيئة، وفقًا لـ " الإخبارية".

وأضافت أنه يتم استخدام 1200 لتر من المعطرات، حيث تم توفير 5 ألف عربة عادية و3 ألف عربة كهربائية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.