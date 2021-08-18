شكرا لمتابعة خبر عن "توكلنا" يكشف إجراء تعديل الحالة الصحية إلى مستثنى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف تطبيق توكلنا، اليوم الأربعاء، أن تعديل الحالة الصحية إلى مستثنى يتم عن طريق وزارة الصحة.

وأوضح التطبيق، أنه يمكن التواصل مع وزارة الصحة 937، فيما خطوات حجز موعد لقاح كورونا هي: توجه إلى الخدمات، من الخدمات الصحية اختر لقاح كورونا، وحدد المستفيد سواء المستخدم أو أحد تابعيه أو أحد المكفولين.

وتشمل الخطوات: اختر حجز موعد لقاح كورونا، أجب عن الأسئلة الصحية، اختر مركز التطعيم والوقت، ثم أكد الموعد.