«توكلنا»: الهويتان «الوطنية ومقيم» إثبات رسمي للهوية لدى لرجال الأمن فقط

الرياض - محمد عبدالله - أكد تطبيق «توكلنا» أن الهوية الوطنية وهوية مقيم عبر التطبيق تعدان إثباتاً رسمياً معتمدًا لإثبات الهوية لدى رجال الأمن فقط، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «هل الهوية الوطنية الرقمية بتطبيق توكلنا معتمد إبرازها عند زيارة المستشفيات الخاصة وغيرها من المرافق؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء تطبيق «توكلنا» عبر موقع «تويتر»: «الهوية الوطنية وهوية مقيم عبر توكلنا تعد إثباتا رسمياً معتمدًا لإثبات الهوية لدى رجال الأمن فقط، وجاري العمل على اعتمادها وبقية الوثائق الرقمية لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص».

من جهة أخرى، أوضح «توكلنا» أن المحصن يتم إعفاؤه من الحجر الصحي المنزلي أو المؤسسي وأيضًا من فحص الـ«pcr» عند الدخول إلى المملكة.

وأضاف: «بيانات التحصين ترسل من وزارة الصحة وتظهر في توكلنا، فضلاً التواصل مع وزارة الصحة على الرقم 937 لكي يتم إرسال بيانات التحصين إلى توكلنا»، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين بخصوص التحصين عبر التطبيق.

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