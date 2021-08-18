جامعة الأمير سطام تعلن زيادة أعداد مقاعد القبول والتسجيل

الرياض - محمد عبدالله - كشفت جامعة الامير سطام عن توجيهات مهمة للطلاب بشأن القبول والتسجيل في العام الدراسي الجديد 1443هـ.

وأوضحت جامعة الأمير سطام، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع “تويتر”، أنه بناءً على توجيه وزير التعليم بشأن زيادة عدد مقاعد القبول لهذا العام 1443هـ.

وأضاقت الجامعة، في تغريدتها، أنه "بمتابعة من رئيس الجامعة، سيكون هناك إعلان نتائج القبول الاضافي لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، مساء يوم الخميس الموافق 11 / 1 / 1443هـ".

جامعة الأمير سطام تعلن نتائج القبول

وفي تغريدة سابقة، نشرتها الجامعة عبر حسابها، أعلنت من خلالها عن بدء استقبال طلبات الطلاب والطالبات المتقدمين للقبول الإلحاقي بكليات الجامعة للعام الجامعي 1443هـ.

وأوضح جامعة الامير سطام أن القبول والتسجيل متاح من خلال الرابط الإلكتروني لبوابة القبول الإلحاقي، ويمكن الوصول لها عبر الضغط على الرابط التالي (من هنا).

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