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الصحة تكشف عن الموعد المتوقع لتحصين 70% من سكان المملكة

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الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن إمكانية الوصول لتحصين 70% من سكان المملكة العربية ، في شهر أكتوبر المقبل.

وقالت وزارة الصحة، إن عدد جرعات لقاح المقدمة تجاوز أكثر من 32.6 مليون، عبر 587 مركزًا في جميع أنحاء المملكة، وفقًا للإخبارية.

وأوضحت أن الجرعات المعطاة تمثل أكثر من 246 ألف و700 جرعة في اليوم الواحد، بواقع 93.7 جرعة لكل 100 شخص.

وذكرت وزارة الصحة أن بهذا المعدل يمكن أن يتم تحصين 70% من سكان المملكة خلال 65 يومًا، أي في الـ22 من أكتوبر المقبل.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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