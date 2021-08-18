توضيح حول المدة اللازمة في «صلاحية الجواز» للسفر للدول العربية والأجنبية

الرياض - محمد عبدالله - اشترطت المديرية العامة للجوازات أن لا تقل صلاحية جواز السفر عن 3 أشهر للسفر إلى الدول العربية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «في حال أن الجواز باقي على انتهاء تاريخه 5 أشهر هل يسمح بالسفر للدول العربية؟».

وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «يلزم أن لا تقل صلاحية الجواز عن ثلاثة أشهر للسفر ضمن الدول العربية، وستة أشهر لبقية الدول».

وعن تمديد التأشيرات إنفاذًا للقرار السامي، أكدت الجوازات أنه «جارِ العمل على التمديد آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، ولا يتطلب مراجعة إدارات الجوازات».

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