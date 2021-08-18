الحصيني عن طقس الـ48 ساعة القادمة: أجواء حارة نهارًا ومعتدلة فجرًا

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون الأجواء اليوم الأربعاء، حارة نهارًا ومعتدلة فجرًا، وذلك بداية من اليوم وحتى غدًا الخميس.

وقال الحصيني عبر حسابه على موقع «تويتر»: «الأجواء المتوقعة -إن شاء الله- من اليوم الأربعاء 1/10 لصباح الخميس 1443/1/11هـ، أجواء حارة نهاراً ومعتدلة فجراً والحرارة حول معدلاتها السنوية».

وأضاف: «متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات عسير وجازان والباحة والربع الخالي، والإمارات وعمان واليمن ورياح متوسطة على الغربية وجنوب الشرقية».

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