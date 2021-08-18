الصحة تعيد التذكير: يمكن أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لكورونا

الرياض - محمد عبدالله - جددت وزارة الصحة التذكير بأنه يمكن أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا، وذلك بعد استفسار أحد المواطنين قائلاً: «من أخذ جرعة أولى فايزر هل ممكن يأخذ الثانية أسترازينيكا؟».

ورد الحساب الرسمي لوزارة الصحة «937» عبر موقع «تويتر»: «بشكل عام يمكن أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا، وذلك طبقاً لدراسات علمية دولية أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين مختلفين بشكل آمن وفعّال في التصدي للفيروس، مع تحقق الفعالية الذي تهدف له الجرعة الثانية».

وعن الأعراض الجانبية للقاح كورونا، قال: «بشكل عام الأعراض الجانبية الشائع ظهورها بعد تلقي اللقاح: الشعور بالتعب والصداع، ألم في موضع الحقن، آلام في العضلات والشعور بالتوعك، ارتفاع درجة الحرارة ورعشة بالجسم».

وأضاف: «ولمعرفة تفاصيل الحالة وتقديم الاستشارة والإفادة بشكل كافي يرجى التواصل معنا عبر الرقم المجاني ٩٣٧ - استشارات طبية تحويلة رقم ٤».

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