شكرا لقرائتكم خبر عن العدل: 260 ألف جلسة صلح عبر منصة «تراضي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة العدل، عن عقد أكثر من 260 ألف جلسة صلح عن بعد عبر منصة "تراضي" استفاد منها نحو 640 ألف مستفيد.

وأوضحت الوزارة، أن منصة تراضي تهدف إلى حل النزاعات عن بعد، دون حاجة أطراف النزاع لمراجعة مكاتب المصالحة، بهدف التيسير على المستفيدين وسهولة الحصول على الخدمة.

وبينت أن وثائق الصلح الصادرة من المنصة، تعد سندات تنفيذية، يمكن تنفيذها في حال تم الإخلال بالاتفاق المدون بالوثيقة عبر قضاء التنفيذ، مشيرة إلى إصدار مركز المصالحة أكثر من 65 ألف وثيقة صلح عبر 512 مصلحاً ومصلحة مؤهلين في مختلف التخصصات.

وأوضحت وزارة العدل أنه يمكن الاستفادة من خدمات منصة تراضي الإلكترونية من خلال الرابط:

taradhi.moj.gov.sa وذلك باختيار نوع طلب الصلح وتعبئة النموذج، ليصل للمستفيد رسالة بتأكيد استلام الطلب.