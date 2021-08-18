شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق منشأتين غير ملتزمة بتطبيق الاحترازات بنجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة منطقة نجران ممثلة ببلدية شمال نجران خلال اليومين الماضية ، 106جولات رقابية شملت الأسواق والمراكز التجارية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأسفرت الجولات الرقابية عن إغلاق منشأتين غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية واشتراطات الصحة العامة، وضبط 34 مخالفة بلدية ،وإنذار 11 منشأة بضرورة التقيد بالإجراءات البلدية النظامية.

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والوقائية، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أية مخالفة عبر وسائل التواصل الرسمية أو من خلال مركز الاتصال الموحد 940.