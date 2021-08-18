ارتفاع خسائر الراجحي ريت الفصلية إلى 159 مليون ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18

متابعات الخليج 365 - متابعة

بينت القوائم المالية الأولية المفحوصة لصندوق الراجحي ريت، ارتفاع خسائرها بنسبة 801.9% بنهاية النصف الأول من العام الجاري، إلى نحو 159.26 مليون ريال، مقابل نحو 17.66 مليون ريال خسائر الفترة المماثلة من 2020.

تفاصيل القوائم المالية لـ الراجحي ريت:

وأظهرت القوائم المالية للصندوق، على موقع السوق المالية (تداول) اليوم الأربعاء، تسجيل صافي موجودات نحو 1.307 مليار ريال، وبلغ إجمالي المصاريف والأتعاب نحو 51.3 مليون ريال.

وبلغ صافي قيمة الوحدة بالقيمة العادلة 8.24 ريال، بينما بلغ صافي قيمة الوحدة بالقيمة الاسمية 8.08 ريال، فيما بلغ العائد للفترة 5.6%، وهو عبارة عن نسبة التوزيعات على أساس سنوي بناءً على القيمة الاسمية.

45.82 مليون ريال الدخل من العمليات:

وبحسب القوائم المالية، فإن الدخل من العمليات بلغ 45.82 مليون ريال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021، ما يعادل 0.28 ريال لكل وحدة.

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