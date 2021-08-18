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موسم الرياض ينطلق قريباً ويوفر 100 ألف وظيفة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18

موسم الرياض ينطلق قريباً ويوفر 100 ألف وظيفة

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال عبدالله الحامد، رئيس المشورة في GIB Capital، إن هناك تفاؤلاً كبيراً حيال أداء الاقتصاد السعودي مع توسيع عمليات التطعيم ضد فيروس .

أنشطة عديدة: 

وأضاف في مقابلة مع “العربية” أن بداية موسم السياحة وعودة الدراسة ورفع الطاقة الاستيعابية للحجاج شهريا إلى مليوني حاج وبدء استقبال حجاج الخارج، كلها أنشطة سنرى تأثيرها على السوق في الفترة القادمة خاصة قطاع السياحة الداخلية.

موسم الرياض: 

وأشار إلى أن موسم الرياض سينطلق قريباً، من المتوقع أن يخلق ما يقارب 30 ألف وظيفة دائمة و70 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وهي أرقام جيدة لها تأثيرها على الإنفاق الاستهلاكي المحلي.

وقال الحامد إن جزءاً كبيراً من شركات التجزئة، وتلك التي لها علاقة بقطاع الترفيه والضيافة ستستفيد من الحراك الاقتصادي، إلى جانب شركات الخدمات واللوجستيات والمقاولات.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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