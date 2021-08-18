الصحة: يمكن تحصين 70% من سكان السعودية بجرعتي كورونا خلال 65 يومًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت وزارة الصحة إنه من الممكن تحصين 70% من سكان المملكة بجرعتي كورونا خلال 65 يومًا.

التحصين لمواجهة متحورات كورونا

وكانت هيئة الصحة العامة “وقاية”، أوضحت في وقت سابق أمس، أنها تتابع ما تم نشره مؤخرًا من المراكز المختصة عالميًا ومحليًا في مجال الصحة العامة فيما يخص متغيرات كوفيد-19، وخصائص وفعالية لقاحات كورونا، وتأثير ذلك في خفض عبء المرض حول العالم.

وأشارت إلى أنها تابعت أيضاً مستجدات متحورات كورونا، وأثر الجرعة الأولى من اللقاح داخل المملكة على انخفاض المنحنى الوبائي وعدد الحالات وانحسار متحورات (ألفا وبيتا)، وكذلك تابعت المستجدات بشأن متحور “دلتا” الذي تم رصده في فحوص التسلسل الجيني بالمملكة مؤخرًا، حيث تشير الدراسات إلى أنه أكثر قابلية للانتقال عند مقارنته بالمتغيرات الأخرى، حتى في الأفراد الذين تم تلقيحهم، ولكن العدوى في الأشخاص مكتملي التحصين بجرعتين قد تحدث في نسب صغيرة فقط مقارنة بالأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة فقط أو لم يتلقوا اللقاح..

فعالية لقاحات كورونا

وبيّنت أنه ثبت أن اللقاحات المعتمدة في المملكة ذات فعالية عالية في الحماية من مرض كوفيد-19 ومضاعفاته، حيث كان الأشخاص المحصنين (الذين تم تطعيمهم بجرعتين) أقل عرضة للإصابة بالعدوى والمضاعفات من التنويم والوفاة لا قدر الله، وتشير البيانات المحلية أن 99% من المنومين في العنايات المركزة هم فئة غير مكتملي التحصين.

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