الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أوضحت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين فضل صيام شهر الله المحرم وعاشوراء.

ونشرت رئاسة الحرمين عبر تويتر، إنفوجرافيك يبين فضل صيام شهر محرم وعاشوراء ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي: هنا.

فضل صوم يوم عاشوراء

وعن فضل صوم يوم عاشوراء قال النبي -صلى الله عليه وسلم “صيام يوم عاشوراء أحتسِبُ على الله أن يُكفِّر السنة التي قبله”. أخرجه مسلم في صحيحه ويستحب في هذا الشهر الحرام الإكثار من ألوان القرب.

وكان إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور أسامة عبدالله خياط ، قال في خطبة الجمعة يوم أمس من المسجد الحرام، إن افتتاح العام الجديد بالطاعة كما اختُتِم العام المُنصرِم بطاعة الحج والعمرة وصيام يوم عرفة لغير الحاج، وغير ذلك من ألوان القُرَب، مُشعِرٌ بأن عمر المسلم كله بدءًا ونهايةً عامرٌ بطاعة الله، رَطبٌ بذكره.

صيام التاسع مع العاشر

وحول سنة النبي في صيام يوم عاشوراء قال إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ حسين آل الشيخ، في خطبة الجمعة الماضية من المسجد النبوي: إن السنة هي صيام التاسع مع العاشر كما ثبت به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ورد في فضل عاشوراء وما عداه من أحداث عبادات في هذا اليوم، فلم يثبت به شيء، وهو بدعة منكرة لا دليل عليها من القرآن والسنة، والخير كل الخير، فيما ثبت به الدليل القاطع.

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